Ajax dit weekeinde nog zonder aanwinst Chuba Akpom tegen Excelsior

Domper voor Ajax: doelman Gerónimo Rulli komt dit jaar niet meer in actie wegens schouder­bles­su­re

Ajax is eerste doelman Gerónimo Rulli maanden kwijt. De sluitpost viel zaterdagavond in de openingswedstrijd tegen Heracles (4-1 winst) uit met een schouderblessure. Ajax heeft op de clubkanalen laten weten dat de 31-jarige Argentijn moet worden geopereerd en minstens tot de winterstop is uitgeschakeld.