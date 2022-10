Ajax door Liverpool roemloos uitgeschakeld in Champions League

Met videoAjax komt na de jaarwisseling zeer waarschijnlijk uit in de Europa League, als de uitwedstrijd bij Rangers volgende week dinsdag niet ook nog ruim (vijf goals) wordt verloren. De ambitieuze stuntclub van de voorbije jaren maakt een pas op de plaats in de koningsklasse nadat ook Liverpool de wankele defensie in tien minuten omver blies in de Johan Cruijff Arena: 0-3.

Door Johan Inan



Voor het eerst in vijf jaar heeft Ajax tijdens het laatste groepsduel in de Champions League geen uitzicht meer op een plek in de achtste finale. Daarvoor moesten de Amsterdammers gigant Liverpool verslaan. En hoewel Ajax daar na drie pijnigingen weer eens serieus aanspraak op maakte, liep de ploeg van Alfred Schreuder opnieuw in het mes en overwintert de ambitieuze landskampioen na de foutloze groepsfase van vorig jaar nu een treedje lager, in de Europa League.

Schreuder stelde een dag voor de kraker nog te geloven in overwintering in de Champions League. Daarvoor moest met minimaal twee goals verschil gewonnen worden en dat moest Ajax vooral uitstralen. Met vertrouwen en bravoure het veld op, lef tonen aan de bal en zonder bal eens goed doordekken. Zijn ongewijzigde elftal, met Brian Brobbey in de spits, Davy Klaassen op het middenveld en Jorge Sanchez als rechtsback, lukte het eens om zowel naar voren als naar achteren harmonieus voor de dag te komen, maar tegen een het flink dolende en gehavend Liverpool, gebeurde dat lang niet lang genoeg.

Veertig minuten om precies te zijn, waarbij Ajax in het eerste kwartier al evenveel doelpogingen ondernam als tijdens de hele lijdensweg op Anfield. Daar begon vorige maand een unieke serie nederlagen en sportieve crisis. Het was vooral Steven Berghuis die een wederopstanding gestalte gaf, door een defensief schutterend Ajax in Volendam en Waalwijk fier aan kop van de eredivisie te brengen. De ene goal was daarbij nog mooier dan de andere. Kassa, vermoedde de aanhang dan ook toen de linkspoot al na een paar minuten op aangeven van aanspeelpunt Brobbey vrij opdook voor Alisson Becker, ware het niet dat Berghuis de bal op de paal schoof.

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha

Niet veel later schoot de middenvelder rakelings naast. Sanchez deed dat even later niet veel beter. De grootste kans moest dan nog komen. Na een fraaie Ajax-aanval leek de Liverpool-defensie, onder leiding van Oranje-captain Virgil van Dijk, al geklopt, maar aanvoerder Dusan Tadic besloot tot een pegel die op de doellijn nog kon worden gekeerd door Trent Alexander-Arnold. Ajax greep de reddingsboei die alsnog naar de Europese elite kon leiden maar niet. En erger nog: net als tijdens de historische blamage tegen Napoli, verdween die kort voor en na rust door eigen toedoen compleet uit zicht.

Ook Liverpool kon met een hogere versnelling de marge op cruciale momenten naar drie tillen. En daarbij kwamen oude kwalen weer aan het licht. Eerst verloor Jorge Sanchez een kopduel van Jordan Henderson, die met prachtig passje Mohammed Salah kon laten profiteren van een routinier die niet kneep (Daley Blind) en een routinier die juist te pro-actief was (Remko Pasveer). Zoals wel vaker was Ajax daarop flink van slag. Een minuut later schoot Darwin Nuñez op de paal.

Beul van Benfica

Liverpools tweede en de eerste van de beul van eerder dit jaar tegen Benfica in de achtste finale kwam er aan het begin van de tweede helft alsnog. Nuñez was daarbij de zoveelste die Ajax in de lucht klopte en aantoonde dat de evolutie van de Amsterdammers voorlopig aan alle kanten rammelt. Drie minuten later was het 0-3 toen Harvey Elliot kon worden gelanceerd door Salah. De jonge middenvelder duwde de bal vanuit een moeilijke hoek in het dak van het doel: 0-3.

En daarmee schoot Elliot Ajax’ laatste sprankje hoop op een ticket voor de knock-out-fase van de koningsklasse aan diggelen. Omdat Rangers ook in Napels verloor en het nog bonter maakte, blijft Ajax alleen een nederlaag met vijf goals verschil in Schotland dinsdag met lege handen. Ajax voetbalt derhalve na de jaarwisseling zeer waarschijnlijk in de Europa League. Dat is een schrale troost voor de club die de Europese elite als heilige graal ziet, maar daar na een hakkelende transformatie vooral in defensief opzicht mijlenver van verwijderd ligt.

Napoli wint ook ruim van Rangers

Napoli heeft ook de vijfde wedstrijd in de Champions League overtuigend gewonnen. De koploper van de Serie A versloeg Rangers, het team van Giovanni van Bronckhorst, in Napels met 3-0. Het al geplaatste Napoli heeft daarmee een grote kans ook als groepswinnaar te eindigen, voor Liverpool. De thuisclub nam al in de openingsfase afstand. Na 11 minuten rondde Giovanni Simeone bekwaam af, na te zijn vrijgespeeld door aanvoerder Giovanni Di Lorenzo. Na ongeveer een kwartier was het al min of meer gedaan met de spanning. Nu kopte Simeone vallend in, na een voorzet op maat van Mário Rui. Ook daarna kreeg Napoli vele kansen. Bij gelopen koers was de scherpte er echter een beetje af bij het elftal van Luciano Spalletti, waar oud-PSV’er Hirving Lozano deze keer invaller was. Toch werd het in de slotfase nog 3-0. De Noor Leo Østigard kopte vrijstaand in, na een voorzet van Giacomo Raspadori.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

