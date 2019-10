Ajax en AZ leveren leeuwendeel van elftal van de week

Ajax overtuigde in de eerste tegen Feyenoord en kende geen genade met de Rotterdammers. In de tweede helft zakte het spel wat in, waardoor er slechts twee Amsterdammers in het elftal van de week te vinden zijn na een overtuigend gewonnen Klassieker. Lisandro Martinez staat op het middenveld en uitblinker Daley Blind staat op zijn vertrouwde plek in de verdediging.



Ook ADO Den Haag is met twee spelers vertegenwoordigd in het eftal. Luuk Koopmans verdedigt het doel en Lex Immers staat op het middenveld. De Hagenezen wonnen met 0-2 van Vitesse en verlaten daardoor de degradatiezone.



Verder zijn er plekken ingeruimd voor Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Hannes Delcroix (RKC) en Mark Diemers (Fortuna Sittard).