Ajax en Lyon worden kampioen, ADO en Burnley degraderen: dit zijn de verwachte eindstanden

De bal is rond, het gras in stadions is groen en Bayern München wordt kampioen. Die zekerheid blijft dit seizoen gewoon van kracht, nu Der Rekordmeister volgens CIES vrij onbedreigd richting de 31ste landstitel in totaal en de negende op rij gaat. Met 77 punten is de voorsprong op nummer twee RB Leipzig (71 punten) aan het einde van de rit ook flink. Peter Bosz’ Bayer Leverkusen (derde) en Wout Weghorsts Wolfsburg (vierde) knokken zich naar een Champions League-startbewijs, terwijl de loopbaan van Klaas-Jan Huntelaar in mineur zal eindigen. Met Schalke eindigt de 37-jarige spits roemloos laatste, liefst tien punten achter het FSV Mainz van Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius.