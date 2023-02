Ajax-fan Wesley viel in 2011, net als PSV-fan Dylano, een keeper aan op het veld: ‘Hij gaat minder last krijgen dan ik’

'Voor 50 euro schop ik die keeper dood'

De belager van AZ-doelman Esteban, Wesley van W., was ook onder invloed, denkt Ajax-fan Peter de Vries uit Alphen aan den Rijn. Hij zat twee stoelen achter hem in vak 113. Van W. viel meteen op. 'Al tijdens de warming-up van de spelers ging hij tekeer. Hij was duidelijk onder invloed, of het nu drugs waren of drank.'