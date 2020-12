Ajax - FC Utrecht

Column Verlos Jørgensen even, dit kan natuurlijk niet meer

14 december Volgens columnist Willem van Hanegem is het beter om Nicolai Jørgensen even aan de kant te houden bij Feyenoord. De Deen verkeert al maanden in een vormcrisis en staat ‘onder enorme spanning’. Ook Quincy Promes was dit weekend veelbesproken nadat hij werd opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij in juli.