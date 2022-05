Ajax geeft Ten Hag geen overwinning als afscheidscadeau tegen Vitesse

Afgelopen woensdag was de landstitel al veiliggesteld door de gewonnen thuiswedstrijd tegen Heerenveen. En dat was achteraf maar goed ook voor de Amsterdammers. Vitesse-Ajax was een paar weken geleden nog ingeschat als mogelijk cruciaal in de titelrace. Met de uitslag van zondagmiddag had dat grote gevolgen kunnen hebben.

Door het gelijkspel tegen Vitesse en het missen van grote kansen werd een andere doelstelling op de lauwe zondagmiddag ook niet gehaald. De landskampioen wilde een seizoentotaal van honderd doelpunten halen zoals vijftien keer eerder in de historie. Dat lukte niet, Ajax bleef steken op 98 goals.

Misschien waren het de benen die zwaar waren na de kampioensfestiviteiten van afgelopen woensdag. De nieuwe trainer van Manchester United Erik ten Hag probeerde er aan de kant nog alles te doen, hij coachte haast net zo fanatiek als in al zijn eerdere 141 competitiewedstrijden dat hij langs de kant stond bij Ajax. En ook aan aanvoerder Dusan Tadic lag het niet. De nooit versagende Serviër pepte zijn teamgenoten een kwartier voor tijd nog eens op langs de zijlijn alsof de titel nog binnengehaald moest worden. Het bleek niet genoeg voor een overwinning.

Ten Hag gunde wat opvallende namen een basisplaats maar niet veel. Jay Gorter maakte zijn eredivisiedebuut voor Ajax, net als invaller Anass Salah-Eddine. En ook Youri Regeer, Devyne Rensch, Liam van Gelderen kregen speeltijd in de Gelredome waar tegenstander Vitesse slechts vocht voor een gunstige plek in de play-offs voor Europees voetbal. Brian Brobbey, een van de spelers op wie Ajax ook volgend seizoen hoopt te kunnen rekenen, opende de score na een fraaie assist van aanvoerder Dusan Tadic. De spits had ook de 2-0 op de schoen net na rust maar Vitesse-doelman Schubert redde. Daarna kwam Vitesse dat dit seizoen vooral indruk maakte in de Conference League, terug met twee goals van Loïs Openda die zes van de laatste negen Vitesse-goals maakte. Zowel Steven Berghuis, Dusan Tadic en Edson Alvarez zagen een inzet nog op de lat uiteenspatten. Een kopbal van diezelfde Edson Alvarez – ook al recent scorende tegen AZ en Heerenveen – voorkwam drie minuten voor tijd nog een nederlaag.

En zo speelde Ten Hag in zijn laatste wedstrijd als trainer van Ajax ternauwernood gelijk en sloot hij zijn succesvolle regeerperiode niet echt af in stijl. De succesvolle oefenmeester die de club succes bracht op zelfs het hoogste Europese podium verloor zondagmiddag van dezelfde tegenstander als waar hij zijn eerste wedstrijd als Ajax-trainer verloor. Ruim vier jaar later is alles anders geworden in Amsterdam.

