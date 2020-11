Ajax haalt uit in Emmen en kent uitstekende generale voor Liverpool-uit

Het verzet van FC Emmen was daarmee eigenlijk direct gebroken. De ploeg van coach Dick Lukkien, die dit seizoen nog geen wedstrijd won, moest voor rust ook de 0-2 en 0-3 nog slikken. Vooral de tweede was van grote schoonheid. Klaassen wipte de bal over de Emmen-defensie heen en Zakaria Labyad plaatste deze fraai in de kruising. Omdat Lassina Traoré vervolgens met zijn zevende van het seizoen ook nog de 0-3 maakte, zat Ajax bij rust al op rozen.



Het gedroomde scenario was daarmee een feit voor Ajax en na rust bleven Dusan Tadic en Traoré achter in de kleedkamer. Niet veel later in de tweede helft kregen ook Ryan Gravenberch en Antony rust. Zij zagen vanaf de bank hoe Ajax, met invallers Quincy Promes, Klaas-Jan Huntelaar, David Neres en Jurgen Ekkelenkamp nog verder uitliep.



Rensch (17) maakt Ajax-debuut

De invallers speelden daarbij bovendien een grote rol. Het was Ekkelenkamp die na 69 minuten de 0-4 maakte en Promes bepaalde in de 82ste minuut de eindstand op 0-5 op aangeven van Neres. Huntelaar trof ook nog het doel, maar zijn goal werd afgekeurd. Ajax, waar de zeventienjarige Devyne Rensch zijn debuut mocht maken, kende zo een probleemloze avond in Emmen en is ook na dit eredivisieweekend verzekerd van de koppositie. Dinsdag wacht een andere uitwedstrijd: op Anfield tegen Liverpool.