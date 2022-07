Ajax heeft alsnog beet: Brian Brobbey op de weg terug naar Amsterdam

Corona­spook waart rond in kamp Oranje Leeuwinnen: KNVB scherpt maatrege­len aan

De blijdschap over het zwaarbevochten punt tegen Zweden (1-1) en de bijbehorende perspectieven veranderden bij de Oranjevrouwen al snel in zorgen, over corona én over blessures. Minimaal drie basisspeelsters wachten hoogst onzekere dagen.

11 juli