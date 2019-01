Ajax - Heerenveen noodgedwongen zonder VAR

Blom informeerde voor aanvang van het duel in de Johan Cruijff ArenA trainers Erik ten Hag en Jan Olde Riekerink en de aanvoerders Matthijs de Ligt en Stijn Schaars. De arbiter hoopte dat de technische fout alsnog verholpen zou worden, maar toen dat na 5 minuten spelen nog steeds niet het geval was maakte hij duidelijk dat de gehele wedstrijd zonder VAR afgewerkt zou worden.

Er is geen signaal beschikbaar naar de monitor langs de rand van het veld. Dat is een cruciale voorwaarde om een wedstrijd met VAR te beginnen, meldt de KNVB. ,,De reglementen schrijven voor dat in het geval van een dergelijk technisch probleem de hele wedstrijd zonder VAR dient te worden afgewerkt.’’



Vier dagen terug was er, in de competitiewedstrijd tussen Ajax en Heerenveen (4-4), juist veel te doen om de VAR. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf Heerenveen na het zien van televisiebeelden geen strafschop nadat Ajax-doelman Kostas Lamprou spits Sam Lammers van Heerenveen omver liep. Ten onrechte, zo oordeelden veel mensen (onder wie scheidsrechtersbaas Dick van Egmond) na afloop. Gözübüyük bleef bij zijn oordeel.