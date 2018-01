Ajax hoopt ook op Argentijn Magallán

Heerenveen speelt gelijk tegen Anderlecht in oefenduel

11 januari Sc Heerenveen heeft vandaag in een oefenduel in het Spaanse La Manga gelijkgespeeld tegen Anderlecht. Het duel eindigde in 0-0. Een dag eerder hadden de Belgen nog in een doelpuntrijk duel verloren van FC Utrecht, 4-3.