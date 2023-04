Ajax-huurling Kik Pierie laat met debuut voor Excelsior verschrikkelijke periode achter zich: ‘Ik was eenzaam’

LIVE eredivisie | Ajax kan tegen Fortuna achter­stand op koploper Feyenoord (voor even) verkleinen tot vijf punten

Ajax bereikte woensdag op een inktzwarte avond in de Klassieker ten koste van Feyenoord de finale van de TOTO KNVB Beker, maar in de eredivisie staan de Amsterdammers na 27 (van de 34) speelrondes al acht punten achter op de koploper uit Rotterdam. Vandaag neemt Ajax het in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen Fortuna Sittard. Het wedstrijd begint om 16.45 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.