Ajax in beroep tegen verbod op uitfans in de Kuip

Romero hervat groepstrai­ning bij PSV

13:41 Maximiliano Romero is dinsdag aangesloten bij de groepstraining van PSV. De aanvaller uit Argentinië is weer terug in Eindhoven na zijn optredens tijdens het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor voetballers tot 20 jaar. Hij verloor met zijn team de finale van het toernooi tegen Brazilië (1-0).