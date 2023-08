Ajax in gesprek met Jan van Halst over tijdelijke directiefunctie

Ajax ziet topscorer Ligue 2 als beoogde opvolger Dusan Tadic en zet vijf spelers in de etalage

Ajax zet in de laatste dagen voor de transferdeadline nog vol in op de komst van Georges Mikautadze. Directeur Sven Mislintat is met het Franse Metz in onderhandeling over de aanvaller. Daarnaast komt een handvol spelers nog in aanmerking voor een (tijdelijk) vertrek.