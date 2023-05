Ajax kampt met hiaten in scheefgegroeide selectie en snakt naar kwaliteitsimpuls

met video Arne Slot en Spurs, de landstitel of Zerrouki in de Champions League? Bij Feyenoord is het een no-go area

Een padelbaantje op het trainingscomplex, dat wil Arne Slot graag. ‘Ga eerst maar eens wat winnen’, kreeg de trainer te horen. Maar of het vanaf maandag kan worden aangelegd, daar wil niemand bij Feyenoord iets over horen. ‘Kampioensduel’ is een verboden woord.