Ajax kan niet trainen in stadion van FC Midtjylland

Trainer Erik ten Hag heeft besloten om maandagmiddag met Ajax in Amsterdam te trainen. Hij vliegt vervolgens iets later dan gepland met zijn selectie naar Denemarken, waar hij rond 18.45 uur een persconferentie geeft.

Ten Hag beslist na de training op jeugdcomplex De Toekomst met welke spelers hij in het vliegtuig stapt. Nicolás Tagliafico miste zaterdag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ten Hag meldde na dat duel dat hij verwacht dat de Argentijn dinsdag tegen Midtjylland kan spelen.

Noussair Mazraoui viel geblesseerd uit tegen Fortuna. Zakaria Labyad was onvoldoende fit om tegen de hekkensluiter van de eredivisie in actie te komen.