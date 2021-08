Ajax-komeet Timber schrijft doelen op in ‘groot boekje’: ‘Missie is heel jaar vlammen’

VIDEO Schmidt zoekt vervanger voor Boscagli: ‘Viergever en Obispo verdienen het allebei om te spelen’

2 augustus Roger Schmidt kan dinsdagavond met PSV in de thuiswedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland niet beschikken over Olivier Boscagli, die na zijn rode kaart tegen Galatasaray voor een duel is geschorst. De Duitse trainer wilde maandag nog niet zeggen wie zijn vervanger wordt.