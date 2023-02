Ajax komt goed weg in doelpuntloos treffen met Union Berlin

Voetbalpod­cast | ‘PSV kan wel weer eens Europees succes gebruiken’

Ajax en PSV komen vanavond in actie in de tussenronde van de Europa League. Ajax tegen Union Berlin. PSV speelt in Spanje tegen Sevilla. Hoe staat de ploeg van Ruud van Nistelrooij ervoor? Etienne Verhoeff bespreekt het met PSV-watcher Rik Elfrink. Verder komt Mohamed Ihattaren aan bod, racismestraffen in Brazilië en Frenkie vs. Erik.