Ajax komt in zoektocht naar definitieve opvolger voor Marc Overmars uit in Liverpool

Michael Reiziger: ‘Ik zei tegen John Heitinga: ik ben even boos, maar we gaan samen proberen het op de rit te krijgen’

Michael Reiziger (49) gaat Ajax na zes jaar verlaten, om voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Na jaren in de luwte spreekt de huidige assistent zich uit over vergeefse hoop op promotie, turbulentie na successen en de manager die daaruit is ontstaan. ,,Ik wil weer naar de absolute top. Dat zit nu eenmaal in me.’’