Ajax komt met retrojack voor gulle fans

De clubleiding erkent dat een geheel seizoen spelen zonder publiek, zoals nu door de coronapandemie vooralsnog het geval is, Ajax ‘hard’ raakt. ,,In de kern van het bestaan, maar ook financieel.” In een bericht dinsdag aan de seizoenkaarthouders wordt daarom ook uitgelegd dat er opties zijn om deels of in het geheel af te zien van compensatie. ,,Maar Ajax realiseert zich dat deze crisis veel fans raakt en heeft daarom een ruime regeling opgesteld en begrip voor ieders keuze.”