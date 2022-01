Ajax komt net te kort voor dubbele cijfers tegen Excelsior Maassluis

Ajax kwam vanavond één doelpunt te kort voor dubbele cijfers in het bekerduel met Excelsior Maassluis: 9-0. In de slotfase speelde de bekerhouder zelfs met een man minder omdat Danilo, die vier goals maakte, uitviel met kramp. Ajax had toen al vijf keer gewisseld.

In wat mogelijk zelfs zijn laatste optreden voor Ajax was, liet Danilo geen spaan heel van de tweededivisionist. Nadat Nicolás Tagliafico, de Argentijnse linksback die met het oog op het WK deze maand nog hoopt te vertrekken bij Ajax, de ban binnen tien minuten had gebroken met een afstandsschot, was het de beurt aan de Braziliaan.

Danilo verzilverde eerst een penalty, die de 17-jarige Amourricho van Axel Dongen versierde. De basisdebutant was vijf minuten later ook aangever bij de tweede goal van Danilo. De spits completeerde voor rust nog zijn hattrick op aangeven van Antony, net als Jurriën Timber de enige vaste kracht die in de basis begon. Nadat Youri Regeer de ruststand op 5-0 had bepaald, werkte Danilo in de tweede helft ook zijn vierde goal binnen. De aanvaller is na de komst van Brian Brobbey de derde Ajax-spits geworden en staat derhalve op de nominatie om te vertrekken bij Ajax.

Voor Kristian Hlynsson (17) begint het avontuur in Amsterdam pas net. De IJslandse middenvelder draaide met de ingevallen Steven Berghuis de defensie van Excelsior dol en was vervolgens ook in zijn tweede officiële wedstrijd voor Ajax trefzeker. Een andere invaller, Mohamed Daramy, tilde de eindstand met twee goals naar 9-0.

