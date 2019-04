Ajax komt tegen Spurs vier oude bekenden tegen

Spurs, dat verrassend Manchester City uitschakelde, is de huidige nummer drie van de Premier League. Kans op het kampioenschap heeft de club niet meer, daarvoor is de achterstand op Liverpool en Manchester City te groot.

In de groepsfase van de Champions League speelde Tottenham dit seizoen twee keer tegen PSV. In Londen werd het 2-1 voor de thuisclub, in Eindhoven eindigde het duel gelijk, 2-2.



Bij de formatie uit de Engelse hoofdstad is topschutter Harry Kane momenteel geblesseerd. De kans dat hij tegen Ajax speelt is klein. Aanvaller Son Heung-Min kreeg tegen City een gele kaart en is voor het eerste duel met Ajax geschorst.