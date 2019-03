Ajax koploper bij duels van 85 minuten

En wat blijkt, de eredivisie had dan een andere koploper gehad. Ajax levert een puntje in als doelpunten in de laatste 5 minuten niet mee zouden tellen. Maar PSV heeft liefst 8 punten te danken aan de scoringsdrift in extremis. Eigenlijk zelfs 10, maar het verspeelde er ook 2, tegen FC Emmen (2-2). Het doelsaldo van de Eindhovenaren is nu 79-16, maar op de ranglijst na 85 minuten zou dat veranderen in 62-15. Geen ploeg in de competitie heeft meer te danken aan die laatste 5 minuten dan PSV.