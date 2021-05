Ajax kroont zich met klinkende zege op Emmen voor 35ste keer tot landskampioen

Hoewel Dusan Tadic ook al de paal raakte, slaagde Ajax er lange tijd niet in het kampioensduel in stijl te winnen. Daar werd na rust verandering in gebracht. Zo tekende Sébastien Haller op aangeven van Davy Klaassen voor de 2-0. Laatstgenoemde werkte een voorzet van Tadic binnen, zoals Devyne Rensch dat even eerder bij de tweede paal ook al had gedaan. Daarmee is de Servische captain van Ajax dit seizoen in 31 eredivisieduels bij evenveel goals was betrokken. Een kwartier voor tijd deed Klaassen zelf ook nog een duit in het zakje: 4-0.