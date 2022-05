Ajax kroont zich voor 36ste keer tot landskampioen en stuurt Ten Hag in stijl naar Old Trafford

Door Johan Inan Tijdens de warming-up werd het tobbende elftal van Ten Hag eigenlijk al geen keus gelaten. Een volgestampte Johan Cruijff Arena zette, opgezweept door de beats van Amsterdamse DJ’s Sunnery James en Ryan Marciano, vast een voetbalfeest op gang. Eén minuut was het nog oorverdovend stil, voor de deze week overleden oud-spelers Jody Lukoki en Henk Groot. Daarna raasden de hoofdpersonen ook voor het eerst sinds februari als een orkaan over het veld.

Die trainer zag al snel dat het goed zat. Nog in de eerste helft wist hij dat hij zich met een derde landstitel in een rijtje met Frank de Boer, Louis van Gaal en Rinus Michels zou scharen en met de status van succesvolste Ajax-trainer van de eeuw aan een nieuwe monsterklus in Engeland kan beginnen. De manier waarop deed hem zichtbaar deugd, want zo’n beetje alles wat Ten Hag er de voorbije 4,5 jaar in ramde bij Ajax, kwam er in zijn laatste thuisduel uit. Vanaf de zijlijn zag hij dat de honger, de aanvalsdrang, de patronen en het daaruit voortvloeiende aanvalsspel er weer waren nu de op de proef gestelde achterban naar de 36ste landstitel smachtte.