Ajax laat geen fans in Arena naar bekerfinale kijken

Video Fans bij EK voetbal: zo zit het met de kaartjes

7 april Minimaal 12.000 toeschouwers zijn in juni welkom bij het EK in de Johan Cruijff Arena. Toernooidirecteur Gijs de Jong van de KNVB is tevreden, maar hoopt op nóg meer. ,,20 à 30.000 mensen zou echt fantastisch zijn.’’