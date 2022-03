Ajax leeft tussen hoop en vrees toe naar mogelijk cruciaal duel met Feyenoord

Door Johan Inan



Ten Hag hanteert na grote wedstrijden een 24-uur-regel, hetgeen inhoudt dat spelers een dag krijgen om een zware uitschakeling of grote triomf te verwerken. Na het pijnlijke verlies tegen Benfica hadden zijn spelers iets langer nodig, constateerde ook de coach. ,,Het is duidelijk dat dit een teleurstelling is die hard aankomt, maar een sportman raapt zich bij elkaar en vecht zich terug. We hebben het achter ons gelaten.”



Hoe zorg je dat zo’n kater niet doorwerkt naar, in dit geval zelfs een mogelijk cruciaal, treffen met aartsrivaal Feyenoord? Club en speler hebben daar ervaring in. Drie jaar geleden was de pijn nog groter toen Ajax op een paar tellen van de CL-finale strandde. Een paar dagen later werd tegen FCUtrecht, ondanks een vroege tegengoal, een grote stap naar de titel gezet (4-1).