Ajax-middenvelder Jurgen Ekkelenkamp op weg naar Bundesliga

Hertha is één van de buitenlandse clubs die Ekkelenkamp al geruime tijd op de korrel heeft. De Duitse club maakte de voorbije dagen ook goede stappen in de onderhandelingen met Ajax. Een miljoenendeal lijkt aanstaande, waarna Ekkelenkamp persoonlijk nog tot overeenstemming moet komen. De verwachting is dat de speler deze week, voor het verstrijken van de transferperiode, nog zijn krabbel zet onder een meerjarige verbintenis in Berlijn.



In dat geval, komt er na acht seizoenen een eind aan zijn periode bij Ajax. Ekkelenkamp stapte in 2013 over naar de Amsterdamse club. Uitgerekend in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus maakte hij zijn debuut voor de hoofdmacht. In de voorbije tweede seizoenen slaagde Ekkelenkamp er echter niet in een vaste basisspeler te worden in de ploeg van coach Erik ten Hag.

Quote In de denkwijze van de club zou je hem misschien wel moeten behouden Marc Overmars

,,Ons middenveld is overvol”, stelde directeur Marc Overmars een maand geleden in Oostenrijk al. ,,Jurgen heeft nog een eenjarig contract en mag verlengen, maar wat kan je die jongen bieden? Het is gewoon een prima speler, die sterk geworden is en nog gaat helpen in wedstrijden. In de denkwijze van de club zou je hem misschien wel moeten behouden. Alleen voetballenderwijs kan je het hem niet aandoen om nog een volledig seizoen in die rol door te brengen. We denken dat het goed voor hem is om een stap te maken naar een club, die serieus met hem verder aan de slag gaat.”

Overmars bevestigde tijdens het trainingskamp dat Hertha één van de clubs was die zich voor Ekkelenkamp had gemeld. De huidige hekkensluiter in de Bundesliga was niet de enige. Ekkelenkamp stond ook in de concrete belangstelling van clubs uit België en Italië. Een handvol eredivisieclub wilde de Jong Oranje-speler graag huren, maar ving bot, ook omdat Ekkelenkamp besloot om zijn contract bij Ajax niet te verlengen.