Ajax moet genoegen nemen met punt na comeback Atalanta

Ajax heeft het eerste punt in de groepsfase van de Champions League opgehaald in Bergamo. Tegen revelatie Atalanta werd wel een royale voorsprong verspeeld: 2-2.

Door Johan Inan



In de blessuretijd van de eerste helft begint Hans Hateboer na een zinloze lange bal van Atalanta-doelman Marco Sportiello te tieren en te vloeken. Met Italiaanse passie en op een manier waarop we de uit het Groningse Beerta afkomstige international niet kennen. De royale en geflatteerde achterstand zit klaarblijkelijk diep bij Hateboer.



Zijn Atalanta had in het eerste half uur namelijk het initiatief – hetgeen volgens Ten Hag de sleutel tot een triomf was – en ook de grootste kansen. Een schot van de kleine maar sluwe spelmaker Papu Gomez kon simpel worden gepakt door Andre Onana, terwijl de Afrikaanse sluitpost spitsen Duván Zapata en Josip Ilicic in kansrijke positie en met de Ajax-defensie gelost hopeloos zag falen.

Bekijk hieronder de 0-1 van Tadic:

Niet comfortabel

Ajax stelde daar een getoucheerd schot van Lassina Traoré, die zijn basisplek als spits behield na de historische 13-0 zege op VVV behield, en een pegel van afstand van Noussair Mazraoui tegenover. Het spel van de Amsterdammers hield tot dan toe niet over. De bal bleef amper in de ploeg en de omzettingen van Erik ten Hag, vooral bedoeld om Atalanta niet in de aanvallende kracht te laten komen, sorteerden weinig effect. Zo oogde Antony op de rechterkant niet comfortabel en hield Ajax de bal nauwelijks in de ploeg.

Die storm was gezien de ongekende productiviteit van Atalanta in de Serie A, waarin het afgelopen seizoen bijna honderd maal trefzeker was, wel te verwachten. Dat de weerstand dik een uur voor de wedstrijd nog buiten het stadion zou losbarsten, had niemand voorzien. Honderden supporters van Atalanta staken daar vuurwerk af bij meterslange spandoeken om hun club het volgende zetje naar de knock-out-fase te geven. Niets om van te schrikken, totdat een paar hooligans het bedacht om de bus te bekogelen. Dubbel gepantserd glas voorkwam erger.

Ajax leek de Italianen na een half uur, zij het tegen de verhouding in, van de juiste repliek te dienen. Daar hielp Robin Gosens, zoon van een Nederlandse vader, een handje door zijn voet tegen de borst van Traoré te drukken. Arbiter Skomina wees naar stip, van waar schaduwspits Dusan Tadic na een half uur de openingstreffer binnenschoot. Nog geen tien minuten frommelde Traoré zelf na een goede aanval en weifelend optreden van Sportiello zelfs de 0-2 binnen.

Bekijk hieronder de 0-2 van Traoré:

Nieuwe storm

Het vertrouwen groeide bij Ajax. Een voorbode voor een geruisloze tweede helft bleek dat allerminst. Atalanta ontketende een nieuwe storm om en werd daarbij gesterkt door een gemiste kans van de overgestoken Perr Schuurs (hij zag de vrijstaande Traoré over het hoofd) en de aansluitingstreffer van Zapata, die na een afgemeten boogbal van Gomez vrij mocht binnenkoppen bij de tweede paal.

Atalanta rook steeds meer bloed en de dynamische en onvermoeibare ploeg van Gasperini kon keer op keer opduiken en moest dat bekopen met de onvermijdelijke gelijkmaker. Opnieuw was het de beresterke Zapata die bij de tweede paal kon afdrukken. Zapata liet met een diagonale pegel al in het eerste kwartier na rust Ajax’ fraaie voorsprong verdampen. Niet de broodnodige zege, maar een pijnlijke nederlaag en enorme achterstand in de poule leken plots in de maak.

Zo ver kwam het in het restant waarin Atalanta Ajax de stuipen op het lijf joeg maar zelf ook ontsnapte bij een schuiver van Antony niet meer. Ajax, al twee jaar ongeslagen op vreemde bodem in de Champions League, verlengde die fraaie uitreeks en houdt hoop op overwintering, maar liet gezien de ruststand een uitgelezen kans liggen om de poule op de kop te gooien. gezien de ruststand de

