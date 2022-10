Ajax moet het bij Napoli zonder Devyne Rensch doen, geschorste Dusan Tadic gaat wél mee

In Napels wacht een orkaan, maar Ajax is nog lang niet stormbestendig

Ajax vertrekt dinsdag naar Napels. Dinsdagavond volgt er in Italië een persconferentie. De Amsterdammers hebben na drie wedstrijden in Groep A van de Champions League drie punten. Koploper Napoli is in bloedvorm en staat op negen punten, nummer twee Liverpool op zes. De ploeg van Virgil van Dijk treft nummer vier Rangers in Glasgow.