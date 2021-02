Ajax morele winnaar na late strafschop in dramatische topper tegen PSV

SamenvattingAjax heeft in dramatische topper ternauwernood kunnen voorkomen dat PSV de spanning in de titelstrijd (enigszins) terugbracht. Door een benutte penalty van Dusan Tadic in blessuretijd eindigde het foutenfestijn in 1-1 en behoudt de koploper een marge van negen (verlies)punten.

Door Johan Inan



De zege leek voor PSV al binnen. Yorbe Vertessen tekende ver in de tweede helft voor de beslissende treffer. Althans, zo leek het. Het doelpunt werd, toen de spelers al klaarstonden voor de aftrap, alsnog afgekeurd. Zo hield Ajax hoop op de gelijkmaker, waar het verder nauwelijks aanspraak op maakte. Die viel alsnog in de absolute slotfase. In blessuretijd kwam de bal bij een scrimmage op de hand van Dumfries. De andere aanvoerder, Tadic, schoot de bal in het dak van het doel, besliste zo de eindstand alsnog op 1-1 en hield zo de grote marge van Ajax intact.

En dat terwijl PSV vrijwel de gehele tweede helft afstevende op een broodnodige overwinning. De Brabanders beleefden nog wel een pijnlijke aanloop naar de kraker. Niet alleen werd het entreebewijs voor de achtste finale van de Europa League in de slotminuten verspeeld tegen Olympiakos. Coach Roger Schmidt clashte opnieuw met Mohamed Ihattaren. ,,Hij heeft zich niet gedragen zoals je dat van een prof mag verwachten. Weinig inzet, weinig teamdiscipline. Het was onmogelijk om hem op te nemen in de selectie. Dat laatste gold ook voor de geblesseerde Mauro Junior, die dit seizoen al in alle linies werd ingezet door Schmidt.

Volledig scherm De gemoederen liepen hoog op na de late 1-1, vooral tussen Dusan Tadic en Denzel Dumfries. © ANP Waar PSV de nodige tegenvallers te verwerken kreeg voor het do-or-die-duel met Ajax, noteerde Ten Hag juist een meevaller. Daley Blind, door de coach nog als twijfelgeval omcirkeld en ontbrekend op de afsluitende training, bleek fit genoeg om alsnog aan de aftrap te verschijnen. Hoewel dat niet gold voor Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico, reisde Ajax, nadat de Franse Lille met de elfde zege op rij uit de Europa League werd gekegeld, vol vertrouwen af naar Eindhoven.



Daar kon Ajax, anderhalf maand nadat het de eredivisie met een punt voorsprong op PSV (toen 2-2) hervatte, de genadeklap al uitdelen aan de eerste achtervolger. Met een nieuwe overwinning tilde Ajax het verschil in verliespunten immers naar twaalf. Dan kon het aftellen naar de 35ste landstitel beginnen. Die kant leek het maar heel even op te gaan. Ajax opende sterk en was binnen vijf minuten ook dichtbij de openingstreffer, toen Devyne Rensch de bal over de duikende Yvon Mvogo schepte. Jordan Teze hield de bal met behulp van de paal uit het doel.

Toen had Ryan Gravenberch al een schietkans gehad. De volgende was voor Jurriën Timber, die na een lange sprint, eenmaal bij het doel, over de bal heen maaide. Toen PSV zich halverwege de eerste helft voor het eerst echt meldde bij het doel van Ajax, verzuimde Denzel Dumfries een voorschot op de laatste strohalm te pakken. De aanvoerder van PSV kwam op wilskracht oog in oog met Maarten Stekelenburg, doordat Blind bij een dieptepass mistastte en Lisandro Martinez en Jurriën Timber de doorgebroken back niet voldoende konden en durfden af te stoppen. Zij haalden opgelucht adem toen de bal via Stekelenburg naast rolde.

Dat was op slag van rust niet het geval toen Eran Zahavi mocht aanleggen voor een vrij trap op de zestienmeterlijn. Ajax was, op de slechte grasmat, steeds laconieker en slordiger geworden. De titelfavoriet noteerde zelfs de laagste passnauwkeurigheid van het seizoen. Blind, Gravenberch, Álvarez; allemaal deelden ze in de malaise. De zwieper die Edson Álvarez aan Donyell Malen gaf, vloeide daar ook uit voort. Ditmaal met een achterstand tot gevolg, omdat Zahavi, net als donderdag tegen Olympiakos, al krullend de bovenhoek vond.

Na rust drong Ajax weer meer aan, maar het spelpeil aan beide kanten bleef bedroevend. De clash tussen de nummer 1 en 2 had alles weg van een foutenfestijn. Tot serieuze doelpogingen kwam de koploper amper. In de tegenstoot toonde PSV zich niet dodelijk genoeg. Toen dat wel een keer het geval was, werd de rappe Vertessen met flinke vertraging, teruggefloten.

Desalniettemin leek PSV - gezien het belabberde veldspel van de bezoekers - de spanning enigszins terug te gaan brengen in de eredivisie, door Ajax de eerste nederlaag sinds december te bezorgen en drie punten in te lopen. Die kwam er door de knotsgekke slotfase waarin captains Tadic en Dumfries tot na het laatste fluitsignaal bleven bakkeleien, dus toch niet. PSV diende Ajax wel het eerste puntverlies sinds de opener van 2021 toe, maar dat lijkt niet genoeg omdat om de gedoodverfde kampioen in de resterende twee maanden nog van de 35ste landstitel af te houden.

