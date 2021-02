Ajax na blunder definitief zonder Haller in Europa League

Control­freak Ten Hag kookt van binnen om blunder rond Haller

4 februari Uitgerekend Ajax, de club die wil aanhaken bij de Europese top, kan door een grote administratieve blunder in de Europa League niet beschikken over recordaankoop Sébastien Haller. Trainer Erik ten Hag is niet te benijden. ,,Natuurlijk dondert het intern.’’