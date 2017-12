Ajax nadert akkoord over Argentijnse linksback Tagliafico

Ajax is de laatste tijd op de Zuid-Amerikaanse toer. Eerder werden de Colombianen Davinson Sánchez, Mateo Cassierra en Luis Orejuela en de Braziliaan David Neres al aangetrokken. Tagliafico moet volgens Argentijnse media zo'n vier miljoen euro kosten.



Tagliafico begon zijn carrière bij het Argentijnse Banfield, waarna hij werd verhuurd aan het Spaanse Real Murcia. Na zijn terugkeer naar Argentinië maakte hij in februari 2015 de transfer naar Independiente. Daar won hij twee weken geleden de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse versie van de Europa League. Hij mocht als aanvoerder de beker de lucht in tillen. Afgelopen zomer maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Argentinië, bij de vriendschappelijke interland tegen Brazilië in Melbourne.