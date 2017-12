Ajax nadert PSV maar loopt tegen Excelsior ook averij op

Door Daniël Dwarswaard



Max Wöber viel na een halfuur uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure. Zijn schreeuw van pijn was op de tweede ring van de Arena te horen en de Oostenrijker moest per brancard het veld verlaten. De linksbenige verdedigers Nick Viergever en Daley Sinkgraven zijn al langdurig geblesseerd. Daarom viel Mitchell Dijks vanavond weer eens in. De linksback begon dit seizoen nog als eerste keuze, maar raakte daarna volledig uit beeld. Realiteit is nu dat Keizer zondag tegen AZ waarschijnlijk weer een beroep op hem zal moeten doen.



Tot overmaat van ramp voor Keizer pakte Joël Veltman vlak voor rust ook nog eens zijn vijfde gele kaart van het seizoen waardoor ook híj er zondag niet bij is. Dat betekent dat Ajax met een geïmproviseerde verdediging de strijd met AZ zal moeten aangaan.



De overtreding van Veltman kreeg nóg een vervelend staartje voor Ajax. De vrije trap die volgde van Anouar Hadouir werd nog gestopt door André Onana, maar Mike van Duinen prikte de rebound binnen en maakte 1-1.



Voor die tijd had Ajax de wedstrijd volledig onder controle. Siem de Jong mocht bij afwezigheid van de geschorste Lasse Schöne voor de tweede keer dit seizoen in de basis beginnen en maakte na een assist van David Neres de 1-0. Ajax leek daarna de wedstrijd simpel uit te spelen, maar gemakzucht brak de Amsterdammers voor rust op.



Maar toen mocht Dolberg dus een kwartier na rust een strafschop nemen omdat Hicham Faik om onbegrijpelijke reden hands maakte in het strafschopgebied. Zijn landgenoot Schöne, normaal gesproken de koele man vanaf elf meter, zag vanaf de tribune dat ook die andere Deen rustig bleef. Excelsior bleef daarna gevaarlijk en loeren op de gelijkmaker. Voor Dolberg was het belangrijk om eindelijk weer eens beslissend te zijn. De spits worstelt dit seizoen opzichtig met zijn vorm. Maar voor Keizer is er de laatste weken geen discussie: Dolberg en niet Klaas-Jan Huntelaar is de eerste spits.



Hakim Ziyech maakte vlak voor tijd aan alle onzekerheid in het stadion een einde. Hij maakte na vele pogingen zijn eerste vrije trap in dienst van Ajax. De man die vorige maand nog werd uitgefloten door het eigen publiek hoorde nu zijn naam door het stadion klinken.