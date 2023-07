Ajax neemt afscheid van Dusan Tadic: ‘We hadden hem graag behouden, maar we respecteren zijn verzoek’

Dusan Tadic verlaat Ajax na vijf jaar. Het contract van de 34-jarige aanvoerder is vandaag ontbonden, na diverse gesprekken met de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. ,,We hadden hem graag behouden, maar we respecteren zijn verzoek en wensen hem het allerbeste.”

De Amsterdamse club geeft Tadic daarmee zijn zin. De Serviër wilde na vijf zeer succesvolle jaren liever vertrekken. Dat voornemen vloeit voort uit een rampseizoen, waarin Tadic zich ergerde aan het gebrek aan kwaliteit en mentaliteit binnen de selectie. In april liet hij nog weten dat het elftal versterkt moet worden.

Tadic, die vrijdagmiddag nog wel individueel bij Ajax trainde, heeft Mislintat na zijn vakantie te kennen geven te willen vertrekken. De directeur ging daarop met de captain - en diens zaakwaarnemer - in gesprek. Tadic hoorde daarbij dat Ajax na het mislopen van het Champions League-ticket vooral moet bezuinigen en vooralsnog nog niet aan de door hem gewenste kwaliteitsimpuls kan voldoen.



Dat rekent de aanvaller Mislintat niet perse aan, maar het bevestigde zijn gedachte wel dat het na vijf jaar tijd is voor een andere uitdaging. Ajax begint helemaal opnieuw door het vertrek van de volgende basisspelers. Daarvoor kan en wil Tadic zich niet opnieuw opladen.

,,Dusan vertelde ons dat hij zijn contract in Amsterdam wilde beëindigen. Sinds zijn komst in 2018 heeft hij laten zien hoe belangrijk hij is voor het team en dat hij een echte leider is, zowel op als naast het veld. Vorig seizoen waren zijn statistieken ongelooflijk en hij heeft sinds zijn transfer naar Amsterdam geen enkele competitiewedstrijd gemist. Het feit dat hij vertrekt is een ongelooflijk verlies voor Maurice Steijn en zijn staf", zegt Mislintat op de site van Ajax. ,,We hadden hem graag behouden, maar we respecteren zijn verzoek en wensen hem het allerbeste. Ajax heeft contact met hem gehad over de volgende stap in zijn carrière op het gebied van coaching en we hebben hem laten weten dat hij altijd welkom zal zijn.”

Tadic geeft zelf ook een korte uitleg op de clubsite. ,,De beslissing om de club te verlaten is heel moeilijk geweest. Ik geloof echter dat dit het juiste moment is. Ik denk dat het niet alleen goed is voor mij, maar ook voor de club om een ​​nieuwe start te maken. De tijd die ik hebben gehad bij Ajax en de successen die we hebben gevierd geven me een onbeschrijflijk gevoel dat ik nog nooit eerder in mijn carrière heb ervaren. Ik wil alle fans bedanken voor de geweldige tijd die ik hier heb gehad. Als het aan mij ligt, is dit geen definitief afscheid. Ik blijf voor altijd Ajacied en hoop snel terug te keren naar Amsterdam, in een andere rol als coach.”

Leiderschap en rendement

Ajax had de grote leider liever behouden, ook omdat hij garant staat voor leiderschap en rendement, maar heeft ook geleerd van de vechtscheiding met Daley Blind vorig jaar en heeft daarop besloten mee te werken aan een ontbinding van zijn tot volgend jaar lopende contract. Of Tadic daarna nog terug zal keren om bij Ajax als jeugd- of assistent-trainer te beginnen, zoals ook in zijn contract (drie jaar) was opgenomen, moet dus nog blijken.

Tadic werd de voorbije maanden door Turkse media al in verband gebracht met een overstap naar Besiktas. De linksbuiten, die in vijf jaar geen competitieduel voor Ajax miste, voelt zich momenteel nog fit genoeg om meerdere jaren door te voetballen.

Dat gaat dus definitief niet meer in Amsterdam gebeuren. Ajax nam Tadic in 2018 over van Southampton, een deal die vijf jaar later in de hoofdstad als de beste van deze eeuw wordt beschouwd. Tadic kroonde zich de voorbije jaren tot meest waardevolle eredivisiespeler. Daarnaast wakkerde de krachtpatser de winnaarsmentaliteit binnen de kleedkamer aan, precies zoals toenmalig directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag het bedacht hadden.

Tadic werd drie keer landskampioen en veroverde ook twee KNVB-bekers. Met Ajax stootte hij bovendien twee keer door tot de knock-out-fase van de Champions League, waarbij de assistkoning zich in 2019 als aanvoerder zelfs enkele tellen van de finale bevond.

Met vertrek Tadic is ook laatste speler van de ‘gouden generatie’ bij Ajax vertrokken Met het vertrek van Dusan Tadic is het elftal dat in 2019 op en haar na de finale van de Champions League miste definitief vertrokken bij Ajax. De Serviër was de laatste speler van het Amsterdamse basiselftal dat op 8 mei 2019 in blessuretijd een dramatische ontknoping beleefde tegen Tottenham Hotspur. André Onana, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Kasper Dolberg ging Tadic voor. Ook de invallers tijdens het duel met Spurs (Joël Veltman, Daley Sinkgraven en Lisandro Magallán) spelen niet meer bij Ajax. Volledig scherm 10 april 2019: Ajax voor het CL-duel met Juventus. © Stanley Gontha

