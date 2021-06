Ajax oefent tegen Bayern München

Terugkeer Pröpper maakt nieuwsgie­rig naar de plannen van Schmidt bij PSV

9:58 PSV heeft in de week voor de eerste training voor het nieuwe seizoen vijf nieuwe spelers aangetrokken. Davy Pröpper maakt het kwintet naar verwachting al snel compleet met een definitieve terugkeer in Eindhoven. Zelden was de club zo actief op het moment dat een aantal spelers nog van zijn vakantie geniet.