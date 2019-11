Ajax onder 19 overwintert in UEFA Youth League

Bij Ajax waren Naci Ünüvar, Sontje Hansen, Kenneth Taylor, Youri Regeer en Anass Salah-Eddine weer terug in de selectie. Drie weken geleden ontbraken deze vijf talenten nog in de uitwedstrijd bij Chelsea (1-1), omdat ze met Oranje onder-17 deelnamen aan het WK in Brazilië. Daar eindigden ze als vierde. Brian Brobbey moest het WK missen vanwege een blessure, maar de sterke spits was nu ook weer beschikbaar voor Heitinga.



Brobbey (‘4) en WK-ganger Kenneth Taylor (‘7) zorgden al vroeg in de wedstrijd voor een 0-2 voorsprong voor de Ajax-talenten in het noorden van Frankrijk. Lille kwam in de zeventigste minuut nog terug tot 1-2, maar daar bleef het bij. Lille is ondanks de nederlaag ook zeker van een plek in de knock-outfase van de UEFA Youth League, omdat de talenten van Chelsea verloren bij Valencia. In de laatste speelronde strijden zij met Ajax nog om poulewinst.