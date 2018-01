Ajax 'onverslaanbaar' tegen Feyenoord, Huntelaar pakt record

Feyenoord kwam in Amsterdam tot slechts drie schoten en dat is een negatief record voor de huidige kampioen. Het is het laagste aantal schoten voor de Rotterdammers in een Eredivisiewedstrijd sinds Opta deze data bijhoudt (seizoen 2010/11). Daarnaast kreeg Ajax voor het laatst op 26 september 2015 'maar' drie schoten tegen (tegen FC Groningen).



Met de zege op de landskampioen evenaart Ajax een bijzonder record. De Amsterdammers wisten voor de twaalfde keer op rij niet te verliezen van Feyenoord. Het is de tweede keer in het clubbestaan dat dit voor komt. De enige andere keer was in de periode 1995-2000.



(Artikel gaat verder onder de foto)