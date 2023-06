Ajax ook akkoord met Sparta na lichten van clausule: Maurice Steijn wordt nieuwe coach

met pollAjax gaat Maurice Steijn (49) spoedig presenteren als nieuwe coach. De Amsterdamse club is mondeling akkoord over een contract voor drie seizoenen en gaat de afkoopclausule in het Sparta-contract van Steijn lichten. Daarmee houdt niets de overgang meer tegen en is Steijn binnenkort de nieuwe trainer van Ajax.

Steijn lag nog een jaar vast bij Sparta, maar na het lichten van de clausule is Ajax ook rond met de Rotterdammers. De coach heeft de clubleiding maandag op de hoogte gebracht van zijn wens om in de hoofdstad aan de slag te gaan. Zelf kwam hij daarvoor met directeur voetbalzaken Sven Mislintat – in hoofdlijnen – al een driejarige verbintenis overeen.

Daarnaast hoopt Ajax oud-speler Hedwiges Maduro (38) snel los te weken bij Almere City als rechterhand van Steijn. Ook Said Bakkati, afgelopen seizoen de rechterhand van Dick Advocaat bij ADO, is in beeld voor een rol als assistent. De 41-jarige oud-prof was eerder assistent bij Jong Ajax en werkte onder meer bij PEC Zwolle en Feyenoord.

De nieuwe Ajax-directeur Mislintat kwam bij Steijn en Maduro terecht, nadat de overstap van de Noorse trainer Kjetil Knutsen (FK Bodø/Glimt) was afgeketst. Daarmee kreeg zijn zoektocht naar een opvolger voor John Heitinga, die eerder deze maand te horen kreeg dat zijn contract als hoofdtrainer niet werd verlengd, een verrassende wending. Mislintat richtte de pijlen lange tijd vol op Knutsen, die de voorbije jaren een flinke opmars bewerkstelligde bij FK Bodø/Glimt.

De 54-jarige Noor werd al snel gepolst en bleek ook open te staan voor een overstap naar Ajax, getuige de vele gesprekken die de Duitse voetbaldirecteur – ook in Noorwegen – met zijn droomkandidaat voerde.

Sparta op zoek naar opvolger

Sparta wil na de overstap van Maurice Steijn naar Ajax snel doorschakelen en een nieuwe trainer presenteren. Op 3 juli start de club de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is de bedoeling dat de opvolger van Steijn dan al voor de groep staat en dus worden de gesprekken met kandidaten snel opgestart.

Mislintat liet eerder al weten een buitenlandse trainer door een oud-Ajacied te willen laten flankeren in de staf. Daarvoor had hij Maduro al op de korrel. Na het afhaken van Knutsen, die ook bij het Schotse Celtic in beeld is als opvolger van Ange Postecoglou (nu bij Tottenham Hotspur), schakelde Mislintat door naar Steijn, die zondag met Sparta Europees voetbal misliep in de finale van de play-offs tegen FC Twente.

Mislintat ziet in Steijn, die eerder ook VVV uit een diep dal trok, een manager die Ajax weer naar een nieuwe nationale hegemonie en Europese stunts kan stuwen. Dat is opmerkelijk, aangezien Steijn op basis van zijn succesjaar bij Sparta niet per se voldoet aan alle eisen van de profielschets die Mislintat maakte. Zo speelde hij lang niet altijd zeer dominant voetbal met de Rotterdammers en was Sparta ook niet de club waar veel tieners het afgelopen jaar de kans kregen zich te manifesteren.

Wel ziet Mislintat in Steijn een trainer die bij meerdere clubs bewees het maximale uit een groep te kunnen halen. Voor het tactische gedeelte en de doorstroom van jeugd geeft de Duitser hoog op van Maduro, die als assistent bijdroeg aan de promotie van Almere City, zondagavond veiliggesteld in Emmen.

Maduro geldt als een van Nederlands grootste trainerstalenten. Vanuit Ajax wordt al jaren aan de oud-speler getrokken. Met Maduro, die tevens Jong Almere onder zijn hoede had, hoopt Mislintat naast het Ajax-dna ook een schat aan kennis over alle Nederlandse talenten binnen te halen. De oud-international geeft de voorkeur aan de weg van de geleidelijkheid en vindt de terugkeer als rechterhand van de hoofdtrainer van Ajax wel in dat pad passen. Ook hij is in het bezit van een doorlopend contract.

Twee keer per jaar kunnen spelers wisselen van club en dat heet de transferperiode. Maar stel dat iemand voor honderd miljoen euro wordt verkocht: naar wie gaat dat geld dan? Marcel Bamberg legt het uit in onderstaande video (tekst gaat verder onder de video):

Kampioen met VVV-Venlo

De 49-jarige Steijn kwam als speler uit voor ADO Den Haag en NAC Breda. Van 2005 tot 2014 was hij werkzaam als trainer bij ADO Den Haag, waar hij zich via de jeugd opwerkte tot assistent en hoofdtrainer. Steijn was exact honderd wedstrijden hoofdtrainer bij ADO Den Haag, waar hij als assistent van John van den Brom al plaatsing voor Europees voetbal bereikte. In 2014 maakte Steijn de overstap naar VVV-Venlo, waar hij vijf jaar (195 duels) werkte en waarmee hij in 2017 kampioen werd in de eerste divisie.

Na een korte periode (acht duels) bij Al-Wahda FC in de Verenigde Arabische Emiraten in 2019 was Steijn van 2020 tot 2021 trainer bij NAC Breda, waarmee hij niet wist te promoveren door de nederlaag tegen NEC in de finale van de play-offs. Na een seizoen zonder club volgde Steijn vorig jaar half april Henk Fraser al op bij Sparta, waar hij eigenlijk pas in juli zou begonnen. Steijn stapte dus vroegtijdig in met risico op degradatie, maar Steijn hield Sparta glansrijk behouden voor de eredivisie en eindigde daarin dit seizoen op de zesde plaats.

Hedwiges Maduro over interesse Ajax: ‘Ik heb een stappenplan’ Hedwiges Maduro was dit seizoen belangrijk als assistent van Alex Pastoor bij Almere City, maar de 38-jarige trainer zal waarschijnlijk niet met de club meeverhuizen naar de eredivisie. Maduro werd bij ESPN gevraagd naar de interesse van Ajax en leek al meer te weten dan hij op dit moment kon vertellen. ,,Ik heb nog een jaar een contract bij Almere City, maar er zijn altijd uitzonderingen. Dat heb ik bij de clubleiding ook altijd aangegeven. Bij Ajax heb ik een mooie geschiedenis liggen, maar ook bij Valencia en Sevilla. Voor die clubs sta ik altijd open. Ik heb tegen mijn manager Rodger Linse gezegd dat ik me eerst wil focussen op Almere City en dat hij het me na de play-offs mag laten weten als er interesse is van andere clubs. Als het echt waar is dat Ajax mij wil hebben, dan is dat een groot compliment. De komende jaren wil ik nog assistent blijven, veel leren en mijn UEFA Pro-diploma halen. Ik ben iemand met een stappenplan.” Maduro speelde van 1999 tot 2008 voor Ajax, waar hij tot 107 wedstrijden in de hoofdmacht kwam. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Valencia, Sevilla, PAOK Thessaloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. Maduro stopte al op zijn 33ste als voetballer en was de afgelopen jaren werkzaam bij de KNVB als assistent-trainer bij nationale jeugdteams en had de Onder 21 van Almere City onder zijn hoede. Volledig scherm Alex Pastoor en Hedwiges Maduro vieren de promotie van Almere City. © ANP

