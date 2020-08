Ajax ook zonder Blind en vertrekkende Van de Beek klaar voor eredivisiestart

En als het aan de spits die Zakaria Labyad verving lag, had Promes voor rust al een hattrick te pakken. Nadat Traoré de bal met het hoofd panklaar legde, volleerde de ingelopen middenvelder de bal op de lat en even later wist Promes ook geen raad met een splijtende steekbal van de Afrikaan.



En dan was de gifbeker voor Promes nog niet leeg, want op aangeven van Dusan Tadic raakte hij ook nog de paal. Het gebeurde allemaal in de eerste helft waarin Ajax met – bij vlagen - hoogstaand voetbal de ene na de andere kans creëerde. Zo waren smaakmakers Traoré en Antony ook nog dichtbij een treffer.