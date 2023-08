Ajax presenteert derde tenue met diamantenpatroon voor het seizoen 2023/24

Het diamantenpatroon is een ode aan de goede spelers die de club regelmatig voortbrengt. „Het tenue is geïnspireerd door de diamanten uit het verleden, het heden en de toekomst”, schrijft Ajax. De slogan luidt: „Diamonds are forever” en het shirt werd gepresenteerd in een video met Jari Litmanen in de hoofdrol. Hij is te zien als diamanthandelaar en ook Klaas-Jan Huntelaar heeft een kleine rol in de video.