Ajax presenteert jaarcijfers: corona-impact op financiën blijft beperkt

Samenvatting Bazoer: ‘Het zegt genoeg dat Tadic en Blind zo reageerden’

27 september Trainer Thomas Letsch van Vitesse was vooral trots op zijn ploeg na de nederlaag bij Ajax (2-1). ,,Want we speelden echt heel goed”, zei hij. ,,Dat overheerst bij mij. Al ben ik natuurlijk ook teleurgesteld in het resultaat.”