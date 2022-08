Ajax presenteert Mexicaanse rechtsback, Michael de Leeuw officieel speler van Willem II

Voetbalpod­cast | 'Wanneer zwicht Frenkie de Jong voor het getreiter van Barcelona?’

De echte spitsen laten zich zien bij de start van de competitie. Frenkie de Jong is nog steeds middelpunt van gedoe in Barcelona. En is PSV klaar voor het duel met Monaco? ,,Ze hebben wel het momentum om door te gaan”, stelt Johan Inan in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Presentator Etienne Verhoeff neemt het nieuws door met hem.

