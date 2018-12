Ajax rekent weer op Ziyech

Ziyech liep drie weken geleden een knieblessure op tijdens een interland met Marokko tegen Kameroen. Hij miste de duels met NAC Breda, AEK Athene en ADO Den Haag. Ook Lasse Schöne kan tegen PEC Zwolle in actie komen. ,,Ik voel me weer goed en heb nergens last meer van", zei de middenvelder die afgelopen zondag tijdens de warming-up voor het duel met ADO last van een lies kreeg.



Ten Hag liet in het midden met welke spits hij tegen PEC Zwolle begint. ,,Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar hebben goed gepresteerd, maar kunnen ook allebei beter", zei hij. ,,Tot aan de winterstop zullen zij de wedstrijden gaan verdelen."