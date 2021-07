Ajax schotelt Copa América-winnaar Lisandro Martínez nieuw contract voor

Ajax wil het contract van Lisandro Martínez openbreken en verbeteren. De 23-jarige verdediger, die eerder deze maand met Argentinië beslag legde op de Copa América, heeft een aanbieding in beraad. ,,We vinden een opwaardering en verlenging wel op zijn plaats”, aldus Marc Overmars, die ook nog altijd hoopt op de krabbel van Noussair Mazraoui.

Door Johan Inan

Martínez voegde zich deze week in Oostenrijk bij de selectie van Ajax, nadat hij met Argentinië zijn eerste grote prijs veroverde en vervolgens een paar weken vrijaf kreeg. De linksbenige verdediger was na de winterstop één van de absolute uitblinkers in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

,,We hebben hem twee maanden geleden een nieuw contract aangeboden”, laat directeur Overmars in Oostenrijk weten over Martínez, die tot 2023 (met een optie voor nog een seizoen) vastligt in Amsterdam en aan meerdere Europese topclubs werd gelinkt. ,,We vinden een opwaardering en verlenging wel op zijn plaats. Er zijn al meerdere gesprekken geweest, waarna zijn voetbalzomer begon. Hij is sinds deze week weer terug, dus we zullen het weer verder oppakken. Het voorstel ligt bij hen.”

Net als Martínez buigt ook Mazraoui (23) zich over een contractvoorstel. De rechtsback, die afgelopen seizoen na een sterk begin door diverse blessures veel wedstrijden miste, is inmiddels zijn laatste contractjaar ingegaan. Overmars: ,,We willen heel graag dat hij blijft, dat hij fit is en veel kan spelen. Dan heeft hij het in zich om te groeien naar het niveau van spelers als Daley Blind en Dusan Tadic. Sportief is er geen twijfel, maar financieel is het nog wel een vraagstuk.”