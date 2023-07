Ajax sluit trainingskamp af met nederlaag tegen Augsburg, negatieve hoofdrol voor doelman Rulli

Even voordat Ajax vrijdag in de bus stapte naar het hotel in Augsburg, liet trainer Maurice Steijn weten een goed gesprek te hebben gehad met Rulli. De Argentijnse sluitpost werd in Spaanse media al in verband gebracht met een snelle terugkeer naar Villarreal. Maar van de heimwee waardoor Rulli na een half jaar al terug zou willen, werd met geen woord gerept.

,,Hij heeft aangegeven dat hij het naar zijn zin heeft”, zei Steijn. ,,Wel vroeg hij, en daarin was hij niet de enige, of er nog versterkingen komen. Maar Rulli heeft geen enkele intentie aangegeven om terug te keren naar Villarreal, zoals in Spanje wordt gesuggereerd. En ik ga ervan uit dat hij de waarheid spreekt. Rulli is mijn eerste keeper.”

Toeval of niet, de eerder dit jaar nog best betrouwbaar gebleken Rulli keepte een dag later zijn slechtste wedstrijd voor Ajax. De wereldkampioen was bij alle drie de tegengoals betrokken. Toen beide clubs zonder goals leken te gaan rusten, ging Rulli voor het eerst gruwelijk in de fout. Augsburg, dat vooral achter Ajax aanliep, brak door op links, de kant waar Anderlecht vorige week nog drie keer doel trof. Het gevaar leek geweken toen Jorrel Hato een lage voorzet met zijn knie beroerde, ware het niet dat Rulli de bal door zijn handen liet glippen.

Net als in Brussel beleefde Ajax de sterkste fase kort na rust. Daarin kropen de bezoekers ook langszij, toen Brian Brobbey een penalty versierde en zich net als tegen Unterhaching dinsdag (5-3) kandidaat stelde om vanaf de stip de vertrokken Dusan Tadic op te volgen: 1-1. Toch keerde Ajax opnieuw met een nederlaag en met 3 tegengoals huiswaarts. En ook bij de tweede treffer zag Rulli er niet goed uit. Na een dieptepass stapte hij uit, om vervolgens zijn doel weer op te zoeken, waar hij - een beetje uit balans ook - geen antwoord had op de houdbare pegel van Sven Michel.

Zijn rampmiddag was toen nog niet compleet, want niet veel later nam Rulli risico met een pass op Kenneth Taylor. Toen de middenvelder, die Davy Klaassen op de bank hield, zich de bal liet ontfutselen, dacht de schlemiel het te kunnen corrigeren door rap uit zijn goal te komen. Daarbij vloerde Rulli Augsburg-spits Sven Michel, die vervolgens de eindstand op 3-1 bepaalde.

De positie van de keeper, waar eerder deze week dus nog wel vastigheid leek te komen, werd daarmee aan het eind van het trainingskamp toch weer wat vloeibaarder. En Steijn, die zowel Mohammed Kudus als Steven Berghuis vanwege lichte klachten miste, stelde de afgelopen week meermaals dat Ajax drie of vier versterkingen nodig heeft om weer een serieuze titelkandidaat te vormen.

De nieuwe trainer verwacht voor de competitiestart tegen Heracles op 12 augustus in ieder geval een paar verdedigers te kunnen verwelkomen. Daarvoor speelt Ajax, dat zaterdagavond naar Amsterdam vliegt, volgende week nog de generale repetitie tegen Borussia Dortmund.

