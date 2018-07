Ajax speelt gelijk tegen Wolves en verliest van Walsall

Ajax heeft vandaag in het Bescot Stadium in het Engelse Walsall twee oefenduels afgewerkt in aanloop naar de dubbele confrontatie met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Tegen Wolverhampton Wanderers werd het 1-1, van Walsall werd met 2-0 verloren.

De B-ploeg van Ajax heeft vanavond met 2-0 verloren van Walsall, de nummer negentien van vorig seizoen in de League One, het derde niveau van Engeland. Andy Cook scoorde in de 27ste en 70ste minuut voor Walsall.

Opstelling Ajax tegen Walsall: Lamprou; Orejuela, Schuurs, Botman, Bakker; Ekkelenkamp, Siem de Jong, Gravenberch; Johnsen, Dolberg, Labyad

Volledig scherm Zakaria Labyad in actie tegen Walsall. © ProShots

Gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers

Daley Blind maakte vanmiddag tegen Wolverhampton Wanderers na 141 wedstrijden in vier seizoenen bij Manchester United zijn rentree in het shirt van Ajax, waarmee hij in zijn eerste periode vier keer op rij landskampioen werd. De 28-jarige linkspoot viel direct na rust in voor de door FC Barcelona begeerde Frenkie de Jong in het hart van de verdediging, naast de achttienjarige aanvoerder Matthijs de Ligt.



Ajax was kort voor rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van international Donny van de Beek. De 21-jarige middenvelder schoot met links beheerst raak na een mooie schijnbeweging in het strafschopgebied van Wolverhampton Wanderers. De kampioen van het Championship van vorig seizoen kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte uit een rake strafschop van de Portugese middenvelder Ruben Neves. Wolverhampton kreeg de penalty na een overtreding van de Argentijnse linksback Nicolás Tagliafico op Helder Costa.

Ajax speelt volgende week woensdag de eerste thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. Een week later volgt de rentree in Oostenrijk. Hakim Ziyech is nog niet helemaal fit, aankoop Dusan Tadic viert nog vakantie na zijn WK met Servië.

De opstelling van Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt (aanvoerder), Frenkie de Jong (45. Blind), Tagliafico; Mazraoui (87. Jensen), Van de Beek (78. De Wit), Eiting; Neres, Huntelaar (84. Sierhuis), Lang

