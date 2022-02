Ajax speelt onrust van zich af met wervelende voetbalshow tegen Vitesse

Antony en Sébastien Haller scoorden allebei twee keer, terwijl Dusan Tadic nog een vrije trap in de kruising schoot. Het middenveld met Edson Álvarez, Davy Klaassen en Steven Berghuis zat ook uitstekend in elkaar.



Niet voor het eerst moet coach Ten Hag zijn ploeg door een storm te loodsen. Een jaar geleden nog werd hij met Ajax geteisterd door een vermeend steekincident, een dopingzondaar en een niet geregistreerde recordaankoop. Maar vergeleken met de pijnlijke aftocht van de ‘grensoverschrijdende’ technische baas Marc Overmars, met wie Ten Hag vier jaar lang nauw samenwerkte en Ajax naar grote hoogten stuwde, waren dat slechts briesjes.

,,Dit is rampzalig”, stelde de coach voorafgaand aan de herhaling van de bekerfinale van vorig seizoen dan ook tegenover ESPN. ,,Met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen. Daar heb ik het moeilijk mee. Het was een ongelooflijk slechte dag. Met je ploeg moet je gefocust zijn. We zijn een voetbalclub. Ik was totaal verbijsterd. Iedereen verwerkt dat voor zich. Ik trek me dan vaak terug. Je bent wat stiller, hebt minder energie. Maar in de eerste uren, eerste dagen is het moeilijk.”

Volledig scherm © ANP

Ten Hag en Overmars vormden een twee-eenheid bij Ajax. De opgestapte directeur, die de Tukker al naar Go Ahead haalde in 2012, vond in Ten Hag de voetbalprofessor die bij Ajax hielp de lat almaar hoger te leggen en van zelfopgeleide talenten en steeds duurdere aankopen hechte en frivole stuntploegen smeedde. Dagelijks hadden ze contact, maar het sparren over selectie, staf en club werd afgelopen week abrupt beëindigd toen Overmars zich met berichten bleek te hebben vergallopeerd aan meerdere vrouwelijke collega’s.

,,Ook vanwege onze nauwe band komt dit hard aan. Je leeft natuurlijk met hem mee, maar de eerste gedachten gaan toch naar het leed van de vrouwen. Het raakt ons allemaal in het diepst van onze ziel”, aldus Ten Hag, die Overmars wel sprak de voorbije dagen. ,,Wat er is gezegd, is tussen ons. Het is moeilijk. We zijn aan iets heel moois bezig. Dat wordt zo onderbroken. Dit raakt ons allemaal, maar vanaf gisteren moest wel de knop om.”

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Een jaar geleden bewees Ten Hag zich met hulp van staf en clubleiding al als crisisbestrijder. Ajax incasseerde buiten het veld om de ene na de andere dreun, maar bleef stoïcijns winnen. Sterker nog, de ploeg leed in de turbulente tweede seizoenshelft alleen in het thuisduel met AS Roma een nederlaag. Maar een mokerslag als de pijnlijke aftocht van de succesbestuurder even wegspoelen in de kwartfinale van de beker tegen cupfighter Vitesse, dat leek heel andere koek.

Met de nadruk op leek, want Ajax maakte slechts een minuut of tien een verdwaalde indruk. Tot de mentaal zo belangrijke openingstreffer. Dusan Tadic stuurde Antony weg, die eenmaal bij het doel met een subtiele en verkapte schuiver de voetbalshow opende. De kleine Braziliaan gidste Ajax met een hoogstandje, gevolgd door bekeken assist van Davy Klaassen en rake knal van Sébastien Haller, ook op weg naar de 2-0.

Diezelfde Haller promoveerde een fraaie voorzet van Steven Berghuis aan het begin van de tweede helft tot treffer. Tadic mikte vervolgens een vrije trap precies in de kruising, waarna uitblinker Antony nog een bal in de bovenhoek krulde. Wat de goals gemeen hadden? Stuk voor stuk werden ze voorbereid en afgemaakt door voltreffers die de architect van Ajax’ opmars op de transfermarkt noteerde. Zo waarde de geest van de opgestapte Overmars op een emotionele en gedenkwaardige avond alsnog stevig rond in de Johan Cruijff Arena.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.