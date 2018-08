Ajax: spektakel rond Europese duels, afwachtend in de eredivisie

Door Daniël Dwarswaard



De Johan Cruijff Arena kan zo worden opgenomen in een spelletjesboek voor kinderen. Het klassieke ‘zoek de verschillen’ is simpel los te laten op Ajax. Neem bij het ene plaatje een Europees duel en bij het andere een doodnorma­le competitiewedstrijd. En hup, het afvinken kan beginnen.



Natuurlijk is het logisch dat een confrontatie met Dinamo Kiev meer losmaakt dan een standaardduel in de eredivisie, maar het verschil is in Amsterdam wel erg groot. Zo was het afgelopen woensdag vóór de wedstrijd tegen de Oekraïeners al een compleet gekkenhuis, met duizenden zingende en hossende fans voor de ingang. Maar tegen pakweg FC Emmen ligt het cynisme juist weer zo venijnig op de loer.



Precies dat is wat Ajax vanavond moet voorkomen. Het is best verleidelijk om de wedstrijd tegen het gepromoveerde Emmen als een tussendoortje te zien op weg naar het hogere doel: plaatsing voor de Champions League. Maar in die luxepositie zit Ajax niet, gezien de stroeve start van de competitie.

