Ajax-spelers melden zich voor voorbereiding op nieuwe seizoen

AZ denkt aan ā€˜onafhanke­lij­ke partijā€™ om meningsver­schil­len met KNVB op te lossen

AZ overweegt samen met een ā€˜onafhankelijke partijā€™ in gesprek te gaan met de KNVB om de onderlinge meningsverschillen op te lossen. Dat zei directeur Robert Eenhoorn van de club dinsdag na de vergadering betaald voetbal in Zeist. ,,We gaan hierover in beraadā€, liet hij weten.